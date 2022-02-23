Під час перевірки документів прикордонники встановили, що у квітні 2021 року чоловік незаконно літав у Крим рейсом «Москва – Сімферополь»

У львівському аеропорту прикордонники заборонили в’їзд в Україну громадянину РФ, що раніше незаконно літав у Крим. Випадок трапився ввечері у вівторок, 22 лютого.

Як повідомили у Західному регіональному управління Держприкордонслужби, 33-річний росіянин прилетів до Львова ввечері 22 лютого рейсом з Венеції. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі прикордонників, чоловік сказав, що прилетів до Львова з туристичною метою.

Під час перевірки документів прикордонники встановили, що у квітні 2021 року чоловік незаконно літав у Крим рейсом «Москва – Сімферополь» та у зворотному напрямку. Відмітки про перетин кордону у його паспорті не було.

Громадянина РФ притягнули до адмінвідповідальності за ч.1 ст. 204-2 КУпАП «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

Крім того, відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців або осіб без громадянства» керівництвом Львівського прикордонного загону прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України терміном на три роки.

23 лютого росіянин вилетить з України рейсом «Львів – Варшава».

Раніше СБУ повідомляла про можливі провокації російських найманців у Львові та просила повідомляти про підозрілих осіб.