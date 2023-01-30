Водій авто Mazda не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом

Неподалік Львова водій легковика не впорався з керування, з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць вирізали його з деформованого авто.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, аварія трапилась у неділю, 29 січня, приблизно о 08:30. У селі Вирів Львівського району водій авто Mazda не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП деформованими конструкціями автомобіля затиснуло водія, тож рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували потерпілого з автомобіля та передали медикам. 33-річного чоловіка із травмами різного ступеня важкості медики госпіталізували у лікарню.