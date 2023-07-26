У четвер у Львові буде гроза, подекуди падатиме град

На четвер, 27 липня, львівські синоптики оголосили по місту та області штормове попередження, повідомила прес-служба Львівської міської ради. За прогнозом погоди у місті буде гроза, очікуються сильні пориви вітру.

«27 липня короткочасні дощі, вночі та вранці подекуди значні. Грози, вдень місцями град. Вітер північно-західний, пориви до 20 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 15 – 20° тепла. Погіршення видимості в дощі», – йдеться у прогнозі.

Мешканців закликають бути обачними під час грози. Зокрема, слід пам'ятати:

– якщо ви вдома, зачиніть вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку; вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови.

– якщо ви на вулиці, не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, варто повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 1580.