У Львові та області 12 вересня буде густий туман

У четвер, 12 вересня, синоптики попереджають мешканців Львова та Львівської області про густий туман та оголосили штормове попередження. Львівська міськрада закликає водіїв та пішоходів бути обережними на дорозі.

За даними прогнозу погоди львівського регіонального гідрометцентру, 12 вересня у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман, погіршення видимості в тумані 200-500 м. Вітер змінного напрямку, 3 – 8 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 21-23°С тепла.

На території області погода буде схожою, мешканців також попереджають про густий туман. Температура повітря вночі становитиме 10-15°С, вдень 19-24°С тепла. Вдень на Львівщині можливі дощі.