Львівські телеканали організували спільний спеціальний проект у прямому ефірі «Червона зона» – про Львівщину в умовах пандемії коронавірусу. Спецпроект стартував о 20:00 в прямому ефірі відразу чотирьох телеканалів – UA: ЛЬВІВ, ПравдаТУТ Львів, НТА, «Перший Західний», а також на сайті ZAXID.NET.

Двогодинний прямий ефір складається з чотирьох блоків: про ситуацію в ковідних лікарнях і відділеннях Львова та області, про те, чому Львівщина стала червоною зоною і як це впливає на всіх і все, про вакцинацію, зокрема, про міфи та страхи, пов'язані з наслідками.

«Нам важливо, щоб цей проект аудиторія львівських телеканалів побачила одночасно, і щоб мешканці Львівщини так само одночасно отримали концентровану інформацію про те, що відбувається і відповіді на ті запитання, які зараз людей насправді хвилюють», – розповіла продюсерка UA: ЛЬВІВ Ірина Сандуляк