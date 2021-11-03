Суспільство
Львівські телеканали організували спільний ефір на підтримку вакцинації
Трансляція наживоZAXID.NET TV, 0
Львівські телеканали організували спільний спеціальний проект у прямому ефірі «Червона зона» – про Львівщину в умовах пандемії коронавірусу. Спецпроект стартував о 20:00 в прямому ефірі відразу чотирьох телеканалів – UA: ЛЬВІВ, ПравдаТУТ Львів, НТА, «Перший Західний», а також на сайті ZAXID.NET.
Двогодинний прямий ефір складається з чотирьох блоків: про ситуацію в ковідних лікарнях і відділеннях Львова та області, про те, чому Львівщина стала червоною зоною і як це впливає на всіх і все, про вакцинацію, зокрема, про міфи та страхи, пов'язані з наслідками.
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