Чоловік запропонував гроші начальнику одного з відділів ГУ Національної поліції у Львівській області

Директора львівського підприємства затримали на хабарі 2500 доларів США, які він запропонував поліцейському за закриття кримінального провадження.

Як повідомили у прокуратурі, директор ТзОВ хотів закрити кримінальне провадження стосовного працівника його фірми, якого підозрюють у вчиненні ДТП, а також зняти арешт із вантажівки, накладений у межах провадження. Директор запропонував начальнику одного з відділів ГУ Національної поліції у Львівській області 2500 доларів США хабара, аби той закрив справу, однак за фактом підкупу поліцейський одразу звернувся до правоохоронців та в подальшому співпрацював із ними.

Слідчі затримали директора фірми та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція і надання неправомірної вигоди). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.