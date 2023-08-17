Львівський бізнесмен пропонував поліцейському 2500 доларів, щоб відкупитись від ДТП
Директор фірми хотів за 2500 доларів США закрити кримінальне провадження щодо свого співробітника
Директора львівського підприємства затримали на хабарі 2500 доларів США, які він запропонував поліцейському за закриття кримінального провадження.
Як повідомили у прокуратурі, директор ТзОВ хотів закрити кримінальне провадження стосовного працівника його фірми, якого підозрюють у вчиненні ДТП, а також зняти арешт із вантажівки, накладений у межах провадження. Директор запропонував начальнику одного з відділів ГУ Національної поліції у Львівській області 2500 доларів США хабара, аби той закрив справу, однак за фактом підкупу поліцейський одразу звернувся до правоохоронців та в подальшому співпрацював із ними.
Слідчі затримали директора фірми та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція і надання неправомірної вигоди). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.