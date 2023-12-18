Хабар Богдан Мариняк передав начальнику одного з відділів Нацполіції Львівщини у його службовому кабінеті у Львові 9 серпня, після чого був затриманий

Галицький районний суд Львова виніс вирок підприємцю з Тернопільщини Богдану Мариняку, який давав 2500 доларів хабара за закриття кримінального провадження. Суд призначив йому 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, директор та співвласник ТзОВ «Ювіспласт» Богдан Мариняк у серпні 2023 року дав 2500 доларів начальнику одного з відділів Нацполіції Львівщини. Підприємець хотів скасувати накладений через вчинення смертельної ДТП арешт на вантажівку MAN L2000, яка є у власності Мариняка, та закрити кримінальне провадження щодо свого співробітника.

Хабар Богдан Мариняк передав начальнику одного з відділів Нацполіції Львівщини у його службовому кабінеті у Львові 9 серпня, після чого був затриманий. У суді обвинувачений визнав свою провину. У вироку суду зазначено, що Богдан Мариняк родом з Тернопільщини – з села Коршилів, саме у цьому селі й зареєстрована фірма «Ювіспласт», співвласником та директором якої є обвинувачуваний. Компанія займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.

Справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив усі матеріали справи та визнав Богдана Мариняка винним у пропозиції хабара правоохоронцю, призначивши йому 34 тис. грн штрафу. 2500 доларів хабара мають конфіскувати у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.