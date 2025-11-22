Відстріл тварин в деяких громадах дозволила Державна протиепізоотична комісія при Львівській ОВА

Львівський громадський діяч і радник голови Львівської ОВА Олег Радик в п’ятницю, 21 листопада поширив на своїй фейсбук-сторінці інтерв’ю з головою «Товариства правильного полювання і захисту тварин» Богданом Куком про регулювання чисельності диких тварин через їх відстріл. У коментарях під дописом свою думку з цього приводу висловив митрополит Львівсько-Сокальської архієпархії ПЦУ Димитрій Рудюк, який виступає проти такого регулювання.

Так само митрополит висловився проти відстрілу під іншим дописом Олега Радика на цю тему, опублікованим 18 листопада.

«На Львівщині дозволили регульований відстріл диких тварин. Відкрию дві таємниці – через сказ загинула людина, яку вкусив котик», – ішлося зокрема в дописі громадського діяча.

Натомість митрополит Димитрій назвав це «сюром».

«Якийсь сюр. Наші захисники і котів, і собак, і навіть диких звірів, на передовій спасають, а не тільки нас захищають, а тут на тобі, велика загроза – забувають про те, що велика загроза для того, що там відбувається з домогосподарствами та бізнесом – це людський фактор. Дивні ці рішення», – прокоментував Димитрій Рудюк.

У своєму коментарі він також зазначив, що «люди обурюються, бо знають, що в нас такі акції провадяться не чесно, не прозоро, ніхто на тих лисиць та вовків патронів витрачати не буде, бідні косулі та інші дикі птахи і тварини».

Коментар митрополита Димитрія Рудюка під дописом Олега Радика про відстріл диких тварин (скріншот з фейсбук-сторінки)

В інтерв’ю з Богданом Куком ідеться про те, що дикі тварини, зокрема лисиці, є переносниками сказу – смертельного і невиліковного захворювання. Оскільки на Львівщині через заборону полювання розвелась велика кількість цих тварин, Державна протиепізоотична комісія при Львівській обласній військовій адміністрації ухвалила рішення дозволити провести відстріл диких тварин в деяких громадах області для зменшення їх чисельності.

Це інтерв’ю владика назвав «маніпуляцією».

«Обережно! Звичайнісінька маніпуляція! Богдан Кук: “Любіть людей. Скажена лисиця не може бути важливішою за життя дитини”. Голова клубу правильного полювання – аж смішно! А хто б ви думали дав дозвіл повиймати заржавілі рушниці? Протиепізоотична комісія при Львівськиій ОВА. Одні перли!», – написав Димитрій Рудюк.

Коментар митрополита Димитрія Рудюка під дописом Олега Радика (скріншот з фейсбук-сторінки)

Додамо, що впродовж дня ZAXID.NET кілька разів намагався зв’язатися з митрополитом Димитрієм Рудюком, щоб він прокоментував свою позицію, проте відповіді не отримав.

10 листопада ZAXID.NET повідомляв, що у Львові в лікарні від сказу померла 40-річна жінка з Волинської області. А впродовж 2024-2025 років у Львові фіксували випадку сказу в собак, через що в місті оголошували карантин та проводили акції з безоплатної вакцинації домашніх тварин від сказу.

15 листопада Львівська ОВА, опираючись на інформацію Державної протиепізоотичної комісії, пояснила потребу відстрілу популяції деяких видів тварин збільшенням популяції у кілька разів.

«Зараз у Львівській області є реальна загроза спалахів сказу та африканської чуми свиней через перенаселення окремих видів диких тварин», – йдеться у повідомленні ОВА.

Зокрема, популяція лисиць у Львівській області майже утричі більша за науково допустиму норму. «Лисиця – основний носій сказу. Коли чисельність настільки перевищує норму, вірус поширюється швидше, ніж його може стримати вакцинація. Сказ невиліковний і смертельний для всіх теплокровних тварин, включно з домашніми, та становить пряму загрозу людям», – наголошують фахівці.

Така ж ситуація з диким кабаном, який є переносником африканської чуми свиней, проти якої не існує вакцини. «Один спалах означає повне знищення всього поголів’я у фермерському господарстві. В умовах повномасштабної війни такі втрати б’ють не лише по фермерах, а й по продовольчій безпеці області», – додали у ЛОВА. Вакцинація або стерилізація тварин при такій великій популяції уже не дасть потрібного ефекту.