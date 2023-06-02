Анастасія Сосна прийшла під храм із плакатом «Геть РПЦ з України. Московські воші»

Сихівський районний суд оштрафував парафіянина храму УПЦ МП на Сихові за образу активістки. На одиночному пікеті проти діяльності московського патріархату у Львові він назвав дівчиною «дурою».

Як ідеться в матеріалах справи, 2 квітня близько 16:05 на вул. Антоненка-Давидовича у Львові, біля церкви святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви (УПЦ МП) відбувалась одиночна акція протесту. Львів’янка Анастасія Сосна прийшла під храм із плакатом «Геть РПЦ з України. Московські воші» на знак протесту проти побиття священиками УПЦ МП військового Артура Ананьєва у Хмельницькому. Таким чином дівчина хотіла привернути увагу до діяльності Московського патріархату.

Акцію протесту Анастасія Сосна записувала на відео, за деякий час через відеозйомку парафіяни храму зробили їй зауваження та намагались прогнати. Згодом із церкви вийшов Юрій Трахунов і публічно назвав її «дурою». Через образу дівчина звернулась в поліцію.

У суді Юрій Трахунов свою провину не визнав й зазначив, що доказів його злочину немає. За його словами, слідство не долучило до матеріалів справи відеозапис із місця інциденту, на якому набито видно, що він образливих слів стосовно дівчини не вживав. На його думку слово, «дура» або «дурна» не можна вважати нецензурною лайкою, оскільки воно належить до нормативної лексики української мови.

Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Ольга Бойко визнала Юрія Трахунова винним за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП та оштрафувала його на 51 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що 6 квітня на Сихові почали демонтаж дерев’яної церкви УПЦ МП. На її місті Православна церква України планує побудувати кафедральний храм.