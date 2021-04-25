Личаківський районний суд Львова визнав винним чоловіка, що побив патрульних та вкусив одного з них за ногу. Раніше судимого чоловіка звільнили від відбування тюремного покарання та встановили два роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, наприкінці вересня 2020 року львів’янка викликала поліцію у свою квартиру через скоєння домашнього насильства її співмешканцем. Чоловік поводився агресивно та не давав поліцейським зайти до квартири, він чинив спротив та вдарив одного з патрульних в ногу, а іншого в голову. Під час затримання він також вкусив одного з них за праву ногу.

У суді чоловік частково визнав свою провину. Він заявив, що прийшов п’яним та співмешканка відмовлялась пускати його в квартиру, він стукав у двері та зламав дверну ручку. Вона викликала поліцію. Заявляє, що хтось з працівників поліції звернувся до нього у грубій формі, виникла словесна перепалка, він ненавмисно вдарив патрульних, а коли йому почали заламувати руки на підлозі, то «в пориві ненависті вкусив одного з них за ногу».

Чоловік є уродженцем Миколаєва, але зараз проживає у Львові. Він неодноразово судимий, востаннє Жовтневим районним судом Миколаївської області за грабіж. У листопаді 2020 року йому призначили п’ять років тюрми, звільнивши від відбування покарання умовно.

Дослідивши матеріали справи, суддя Сергій Гирич визнав чоловіка винним у насильстві щодо працівників правоохоронного органу. Врахувавши вирок Жовтневого райсуду, йому призначили п’ять років тюрми, однак звільнили від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Засуджений має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. На вирок може бути подана апеляція.

Додамо, що у лютому інший львівський суд звільнив від відбування покарання нетверезого водія, що вкусив патрульного в руку.