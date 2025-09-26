Матеріальну шкоду суд оцінив у 23750 грн

Сихівський районний суд Львова присудив один рік іспитового строку лікарю-інтерну університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – Дмиру Мосійчуку. Відповідний вирок винесли 22 вересня.

За матеріалами справи, ввечері 13 серпня Дмитро Мосійчук був у торгівельному центрі «Метро» та вкрав iPhone 14 Pro Max, у якому була чужа сім-картка. У вироку не вказано, яким способом відбулася крадіжка, проте матеріальну шкоду суд оцінив у 23750 грн.

Лікар-інтерн у суді повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та попросив суворо не карати. У свою чергу суддя Оксана Беспальок присудила Мосійчуку 5 років позбавлення волі, та спростила вирок на користь одного року іспитового строку. Вирок можна оскаржити в апеляції.