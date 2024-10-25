Колишній нардеп від «Словʼянської партії» відомий неоднозначними заявами про Галичину

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської політичної партії «Слов’янська партія». Все її майно, гроші на інші активи передали у власність держави. Про це повідомило міністерство юстиції.

У рішенні від 22 жовтня вказано, що суд заборонив «Словʼянську партію» за зверненням Мінʼюсту та клопотанням СБУ. Суд постановив передати майно, кошти на інші активи політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Проросійська «Словʼянська партія» до 1998 року називалась «Громадянський конгрес України». Її створили у 1992 році в Донецьку під куруванням Миколи Азарова. ГКУ просував ідею створення на основі СНД Євразійського союзу, що передбачало ратифікацію парламентами республік, що мав працювати за прототипом СРСР.

Загалом діяльність ГКУ зводилася до підписання Україною двосторонніх угод з Росією та іншими державами про подвійне громадянство, збереження телепередач російської телестудії «Останкіно» та РТР, надання російський мові статусу другої державної та зміцнення СНД.

Після перейменування на виборах у 2004 році «Словʼянська партія» підтримувала Віктора Януковича. Представники партії неодноразово балотувалися до Верховної Ради, зокрема, нардепами вдалось стати Юрію Болдирєву і Володимиру Алєксєєву. Юрій Болдирєв відомий неоднозначними заявами про Галичину.

Станом на 2013 рік, «Слов'янська партія» було однією з найбільших проросійських партій України. Впродовж багатьох років очільником партії був Олександр Базилюк, який помер у 2012 році. Зараз партію очолює Олександр Лузан.