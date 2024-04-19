Очільник партії Едуард Коваленко переховується на окупованій Херсонщині та співпрацює з ФСБ

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії – Соціал-патріотична асамблея слов’ян (СПАС). Партія проводила інформаційно-підривну діяльність та відкрито підтримувала дії Росії.

Як розповіли в СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії представники політсили розосередились майже по всій тимчасово захопленій території України. Очільник цієї партії Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонщині, де напряму контактує з ФСБ.

«За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань. Також прихильники рашизму виступають перед росЗМІ нібито від імені “пересічних громадян” України та виправдовують воєнні злочини РФ», – йдеться в повідомленні СБУ.

Ще у вересні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили Коваленку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ). На сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду. СБУ вживає заходів для притягнення зловмисника та його спільників до відповідальності за злочини проти України.