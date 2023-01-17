Лідер партії «Велика Україна» Ігор Беркут

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність проросійської партії «Велика Україна». Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 11 січня.

У суді Міністерство юстиції довело, що партія «Велика Україна» має проросійське спрямування. Окрім того, на голову цієї партії Ігоря Беркута відкрито низко кримінальних проваджень. А Служба безпеки України подала до суду докази антиукраїнської діяльності партії.

Так, заснована у 2006 році партія «Велика Україна» виступає проти контрактної армії України, проти вступу України до НАТО, за перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, за відновлення смертної кари. А лідер партії Ігор Беркут неодноразово заявляв, що схвалює окупацію Криму Росією, а також не дуже приховує свої антиукраїнські погляди.

Під час засідання 11 січня Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення про заборону діяльності партії «Велика Україна». Майно партії та всіх її осередків передадуть у власність держави.

Це рішення суду набуде законної сили після того, як мине термін на оскарження його в апеляції.

Нагадаємо, що в Україні вже заборонили низку політичних партій, які вели проросійську діяльність. Так, уже заборонена діяльність партій «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), «Опозиційний блок» та інші.