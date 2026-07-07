Йдеться про 28 генераторів GENERGY за завищеними цінами

Галицький районний суд Львова визнав винною львів’янку Наталію Олескин у неналежному виконанні службових обов’язків під час закупівлі генераторів для ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Йдеться про 28 генераторів за завищеними цінами. Посадовиці призначили 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися публічними закупівлями строком на 2 роки, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

За матеріалами справи, наприкінці 2022 року Наталія Олексин, працівниця ГУ Держпродспоживслужби, яка була відповідальна за проведення закупівель, організувала та провела закупівлю 28 бензинових генераторів. Під час цього вона не перевірила їхню ринкову вартість та придбала їх за завищеними цінами. Як наслідок, така угода завдала збитків на понад 444 тис. грн.

За інформацією Prozzoro, йдеться про тендер, оголошений 26 грудня 2022 року. Загалом тоді закупили 8 штук бензинових генераторів GENERGY потужністю 7,0 кВт та 20 штук бензинових генераторів потужністю 5,5 кВт. Аукціон з пропозицією понад 2,2 млн грн виграв єдиний учасник торгів, підприємець Юрій Заворітний.

У суді обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона пояснила, що діяла за дорученням керівництва, яке поставило завдання організувати закупівлю генераторів для забезпечення безперебійної роботи підприємства. За її словами, вона припустилася службової недбалості, оскільки неналежно проаналізувала ринок, зокрема не приділила достатньої уваги формуванню цін та змінам у законодавстві, що регулює проведення публічних закупівель. Водночас вона наголосила, що перед остаточним підписанням передала всю документацію щодо закупівлі на погодження керівництву та з переможцем тендеру не знайома та жодних дій на його користь не вчиняла.

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Суддя Ірина Волоско визнала Наталію Олексин винною за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків) та призначила їй 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися публічними закупівлями протягом двох років. Реальний термін покарання суд змінив на рік іспитового строку. Також вона має сплатити на користь ГУ Держпродспоживслужби понад 374 тис. грн протягом року та понад 15 тис. грн витрат за експертизу на користь держави. Заставу у розмірі 90,8 тис. грн суд зобов’язав перерахувати на користь ЗСУ. На вирок можуть подати апеляцію.