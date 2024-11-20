ДБР перевіряє інших "клієнтів" митника Олеся Кіри

Шевченківський РТЦК та СП Львова мобілізував шістьох чоловіків, які за хабар отримали «білі квитки» від львівського митника Олеся Кіри. Їх викрили після затримання організатора схеми, до якої також можуть бути причетні члени родин правоохоронців та криміналітет, повідомляє пресслужба ДБР.

Чоловіки за хабар хотіли уникнути мобілізації. Законних підстав для визнання їх непридатними до військової служби не було, тож «клієнти» митника пройшли військово-лікарську комісію і вже зараховані солдатами до однієї з військових частин за наказом начальника Шевченківського РТЦК та СП Львова.

Працівники ДБР продовжують перевірки інших чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за кордон через послуги затриманих ДБР.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 вересня правоохоронці затримали інспектора Львівської митниці Олеся Кіру за підозрою у переправленні ухилянтів за кордон. Згодом в ДБР повідомили, що митник торгував «білими квитками» по 13 тис. доларів, а до схеми можуть бути причетні члени родин правоохоронців і криміналітет. Додамо, що Олесь Кіра – колишній зять екснардепки зі Львова Оксани Юринець.