«Хрест бойових заслуг» почали вручати військовим два роки тому

Львівського десантника відзначили високою нагородою – «Хрестом бойових заслуг». Його отримав головний сержант десантно-штурмової роти 80-ї Галицької бригади Владислав Борщук. Нагороду йому вручив президент України Володимир Зеленський 22 квітня.

«Владислав Борщук є професійним та досвідченим воїном-десантником, який виконував завдання в районі АТО/ООС, а з перших днів повномасштабного вторгнення бере участь в боях, зазнав поранення, після чого повернувся до строю і по сьогодні бʼється з російськими окупантами», – повідомляє прес-служба 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Владислав Борщук отримав нагороду за свої подвиги (фото Офісу президента)

Владислав Борщук у березні 2022-го отримав поранення, однак після лікування повернувся на передову, де неодноразово відбивав російські штурми на Донеччині.

«Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, відбивали українські позиції, рятували своїх побратимів та знищували окупанта. Ми відзначаємо людей, які гідні всеукраїнської вдячності», – наголосив президент.

Нагадаємо, відзнаку «Хрест бойових заслуг» створили у 2022 році. Вперше її вручили два роки тому п’ятьом військовим, зокрема тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.