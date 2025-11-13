Воркшоп відбудеться 15 листопада в публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки 6 у Львові

У Львові відбудеться воркшоп із пошуку інформації про репресованих, де можна дізнатися, завдяки яким інструментам можна шукати інформацію про репресованих рідних. Відвідати воркшоп можна у публічноісторичному просторі «Після тиші» за попередньою реєстрацією.

Воркшоп «Де шукати, коли нема кого питати?» відбудеться 15 листопада о 15:00. Учасників воркшопу вчитимуть алгоритмів пошуку інформації про жертв радянських масових репресій – із чого починати пошуки, які та де документи можна знайти, до яких архівів звертатися та чи варто шукати щось онлайн.

«Упродовж 1939-1955 років радянський режим репресував у західних областях України понад пів мільйона людей. За цією колосальною цифрою – персональні долі тих, хто пройшли через увʼязнення у таборах ГУЛАГу чи зазнали депортацій. Які архівні сліди вони залишили», – повідомили організатори.

Воркшоп відбудеться у публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки 6 у Львові. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.

Захід відбудеться у межах виставки «З сибірської сторони: родинний архів». В її основі – архів репресованої родини Бабіїв – Лозинських із Добросина. Більше про історію родини ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Попросіть бабусю дістати з шухляди старі фото».