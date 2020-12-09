Благодійний фонд «Ельдар — з надією у серці» збирає гроші на відкашлювачі-інсуфлятори для діткок із міопатією Дюшена. А також на апарат для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень.

На Львівщині є 104 дитини з міопатією Дюшена. Це рідкісна м'язова недуга, яка вражає хлопців. Жінки ж можуть бути лише носіями. Дитина з міопатією Дюшена має труднощі з самостійним диханням і потребує постійного лікування та реабілітації.

Будь-яка інфекція здатна значно погіршити стан дитини й призвести до фатальних наслідків.

«У таких дітей є дуже ослаблені м'язи, в тому числі і м'язи легень. Будь-яка інфекція, вірусна, Covid-19 можуть бути смертельними для таких діток. Тому нам буде потрібні такі апарати, як відкашлювач. Вони допоможуть в домашніх умовах відкашляти мокротиння, щоб воно не пішло вниз на легені», — розповіла мама хлопчика з хворобою міопатія Дюшена Каріна Петоян.

Благодійний фонд «Ельдар — з надією у серці» розпочав збір коштів, аби придбати відкашлювачі та апарати для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень. Самостійно родини придбати їх не можуть, бо обладнання дуже дороге.

Один відкашлювач в Україні коштує понад 155 тисяч гривень. Натомість за кордоном відкашлювач можна купити за 2 тисячі євро. Однак тоді не буде змоги обслуговувати апарат в Україні.

Благодійний фонд хоче купити кілька апаратів та при потребі давати їх у користування діткам з міопатією Дюшена. Якщо хтось має змогу зробити такий подарунок, то у фонді з радістю його приймуть.

Наразі збір триває пасивно. Благодійники хвилюються, що виникне потреба, а апаратів не буде.

«Вже був випадок, сім'я звернулася до нас, коли дитина захворіла. Це вже старша дитина, яка є в інвалідному візочку. І їй знадобився такий апарат. А як виявилося, його ні в кого немає. З труднощами, але апарат тоді таки вдалося знайти», — розповіла мама хлопчика з хворобою міопатія Дюшена Каріна Петоян.

Львів'ян просять долучитися та допомогти зібрати гроші.

Реквізити для надання благодійної допомоги:

Отримувач:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Ельдар з надією у серці»

Банк ПУМб «Перший Український Міжнародний банк» м. Львів

ЄДРПОУ 42534565, МФО 334851

Р/р UA913348510000000002600978409UAH

Р/р UA913348510000000002600978409EUR

Детальнішу інформацію можна знайти на Facebook-сторінці благодійного фонду «Ельдар — з надією у серці».