Загалом виявили порушення стандартів у 8 популярних товарах для дітей

Держпродспоживслужба у Львівській області закликає споживачів перевірити дитячі іграшки, у яких виявили перевищення норм шкідливих речовин. Йдеться про значне перевищення важких металів – кадмію та свинцю. Про це у четвер, 25 червня, повідомили у пресслужбі відомства.

Як йдеться у повідомленні, за результатами перевірки Держспоживслужба виявила порушення стандартів у 8 популярних товарах для дітей. Результати показали, що іграшки не відповідають вимогам безпечності та можуть нести ризики для життя та здоров’я.

«Особливу увагу ми приділяємо продукції для дітей, адже навіть на перший погляд звичайні речі можуть становити серйозну загрозу через вміст небезпечних речовин або невідповідність вимогам безпеки», – зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Фото Держпродспоживслужби

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Під час перевірок у низці дитячих іграшок та нічнику LED «Куля» виявили значне перевищення вмісту важких металів. Концентрація кадмію перевищувала допустимі норми у 29-56 разів, а свинцю – у 765-935 разів. Найвищі показники зафіксували в музичних іграшках, дитячих телефонах та наборі для мильних бульбашок.

Такі речовини можуть накопичуватися в організмі, викликати отруєння та негативно впливати на нервову систему. Також серед небезпечної продукції виявили іграшку «Собака в переносці», виготовлену з легкозаймистих матеріалів, та іграшковий візочок, конструкція якого створює ризик травмування, удушення або асфіксії дітей.

Споживачам радять утриматися від покупки цих іграшок та не використовувати їх, якщо вже придбали. У Держпродспоживслужбі також закликали батьків уважно перевіряти безпечність дитячих товарів перед покупкою. Фахівці радять звертати увагу на наявність знака відповідності технічним регламентам, а також за потреби вимагати у продавця декларацію про відповідність продукції.

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Крім того, покупцям рекомендують уникати товарів із різким хімічним запахом, крихким пластиком чи неякісним покриттям. Зокрема, в іграшках на батарейках кришка відсіку живлення повинна бути надійно зафіксована гвинтом.