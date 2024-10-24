Писанки з колекції Музею етнографії та художнього промислу

У львівському Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у п'ятницю, 25 жовтня о 16:00, презентують результати проєкту з оцифрування писанок. Учасники представлять інтерактивний двомовний сайт із детальними описами 290 автентичних писанок кінця ХІХ – початку XX століття. Творці проєкту«Українська писанка в європейському культурному просторі» зазначають, що в Україні вперше у такий спосіб оцифровували музейну колекцію писанок.

«Я побачила, наскільки вразливий матеріал (шкаралупа) до різних чинників (часу, температури, вологості, техногенного впливу), тому збірок цього періоду залишилося дотепер дуже мало. Сьогодні створення цифрових копій музейних предметів є критичною необхідністю, оскільки допоможе зберегти артефакти для сучасників і майбутніх поколінь, удоступнить фонд, який раніше був відкритий лише для працівників інституції чи окремих дослідників», – розповіла наукова експертка проєкту, зберігачка фонду «Писанка» Валентина Теслюк.

Процес оцифрування давніх писанок розпочався у серпні

На презентації також виступить графічний дизайнер та старший викладач Львівської національної академії мистецтв Олекса Піджарий, експерти з 3D-моделювання Олег та Роксолана Разінкови тощо.

Додамо, що Музей етнографії та художнього промислу має колекцію з 13 тис. писанок. Це одна з найбільших збірок в Україні. Під час оцифрування експерти вибрали 290 писанок, які походять з 13 регіонів: Бойківщини, Буковини, Волині, Гуцульщини, Лемківщини, Надсяння, Опілля, Підляшшя, Поділля, Покуття, Полісся, Середнього Подніпров'я, Сокальщини й Холмщини. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду.