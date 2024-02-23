ДТП трапилося біля пішохідного переходу

Ввечері 22 лютого у Львові автомобіль BMW Х3 збив жінку, яку після ДТП шпиталізували в реанімацію. Аварія трапилася близько 18:00 на вулиці Кульпарківській, 158.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля BMW Х3, 36-річна львів’янка, здійснила наїзд на пішохода, 42-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію», – повідомили у поліції.

Прес-служба Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф повідомила ZAXID.NET, що у потерпілої закрита черепно-мозкова травма, забій потиличної ділянки голови, струс мозку, забій хребта. Її шпиталізували у лікарню св. Луки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини ДТП ще встановлюють, але, як видно з оприлюднених фото, інцидент трапився біля або на пішохідному переході.