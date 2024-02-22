ДТП трапилась в селі на трасі Львів – Самбір – Ужгород у селі Ваньовичі

На Львівщині водій мікроавтобуса збив 57-річного пішохода. Чоловіка госпіталізували до лікарні, однак від отриманих травм він помер в реанімації.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у четвер, 21 лютого близько 5:30 в селі Ваньовичі Самбірського району. На трасі Львів – Самбір – Ужгород 70-річний водій мікроавтобуса Opel Vivaro наїхав на 57-річного місцевого мешканця, який ішов пішки вздовж траси. Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми. Його госпіталізували, однак він помер у реанімації.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві мікроавтобуса загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.