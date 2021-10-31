Під час пожежі в квартирі згоріли речі та віконна рама

У багатоповерховому будинку на вул. Шевченка неподалік Янівського цвинтаря в ніч на неділю, 31 жовтня, трапилась пожежа у квартирі. Власницю помешкання забрали в лікарню з тяжкими опіками.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, о 2:50 рятувальники отримали виклик, що в будинку на вул. Шевченка, 134 трапилась пожежа. Загоряння сталось у квартирі на 5 поверсі будинку.

На місце одразу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львова, які вивели з сусідніх квартир чотирьох людей.

У квартирі, де трапилась пожежа, виявили жінку, яка отримала опіки обличчя, рук та дихальних шляхів. Жінку в стані тяжкого ступеня тяжкості госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

О 03:10 пожежники ліквідували пожежу. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.