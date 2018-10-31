Львів’янка робить чарівні палички у стилі Гаррі Поттера

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Львів’янка робить чарівні палички, як у героя фентезі Гаррі Поттера. Якщо у знаменитому романі їх робив Гаррік Олівандер, то у Львові знайшлась своя майстриня – це 24-річна Вольха.

За цю справу дівчина взялась рік тому. Одна із паличок, над якою зараз працює Вольха, ‒ для 5-річного хлопчика. Її замовив батько для сина, який полюбив Гаррі Поттера.

«Зараз вона абсолютно в сирому стані заготовки, на якій позначається тільки форма, довжина руків’я і самого вістря», – пояснює майстриня чарівних паличок Вольха.

Нова паличка із мореного дуба, якому 800 років. Матеріал майстриня купує. Зазичай це бук, вишня, залізне та червоне дерево. Нова паличка, хоч і не надто складна, потрудитись над нею треба щонайменше чотири дні.

«Бормашинкою позначаю, де буде перехід між вістрям і руків’ям, оскільки буде дуже акуратний і маленький перехід, який буде майже не помітний», – каже Вольха.

Зазвичай на виготовлення чарівного інструменту Вольха витрачає від двох днів до кількох тижнів. Все залежить від складності роботи та її завантаженості на основному місці праці. Дівчина знайшла нове хобі рік тому, збираючись на рольову гру з тематикою Гаррі Поттера.

«Збираючись на одну з таких ігор, мені була потрібна паличка. Передивившись в інтернеті асортимент, який був представлений, я знайшла або надзвичайно дорогі дерев’яні, або жахливої якості китайські», – розповіла Вольха.

З того часу Вольха і стала майструвати їх сама. Зараз дівчина ввійшла у трійку найпопулярніших майстрів в Україні. Замовники Вольхи – зазвичай поттеромани, яким хочеться мати трішки магії в себе вдома. Паличкою можна поставити різні щити захисту або, до прикладу, почаклувати.