Працівники «Львівгаз» отримують тисячі викликів на місяць

В АТ «Львівгаз» вважають, що люди – це найголовніший капітал компанії. Й щоб не бути голослівними, найкращих працівників заохочують регулярними відзнаками. Їх обирають з-поміж представників різних професій: контролерів, слюсарів, водіїв. Тих, хто щодня виконує важливі та відповідальні завдання.

«Ті люди, яких ми нагороджували, якраз і створюють енергетичну безпеку», – наголосив під час зустрічі голова правління АТ «Львівгаз» Роман Калагурський.

Відзнаки важливі не лише для працівників, але й для компанії

Працівники компанії отримують тисячі викликів на місяць. Вони ліквідовують витоки газу. Прокладають нові мережі. Щодня виїздять на повірку сотень лічильників. Тому так важливо відзначати тих, хто якісно та швидко виконує свою роботу.

Компанія може покластись на кожного працівника. Тут вважають, що саме через міцну команду інтеграція «Львівгазу» у «Нафтогаз» відбулась швидко та органічно.



«Наша група ГРП ШРП займається безпосередньо газорегуляторними пунктами, де облаштовані регулятори для пониження тиску до кожного абонента. Крім того, є будинкові регулятори, якими ми теж займаємось. Це здобутки не тільки мої, а й моїх хлопців – ГРП ШРП», – зазначає Михайло ТРИНДЯК майстер ГРП ШРП Пустомитівського відділення АТ «Львівгаз».

Крім грамот відзначені фахівці отримають ще й грошову премію. Кращих працівників обирають щокварталу.