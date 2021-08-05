В Україні у четвер, 5 серпня, почав діяти закон, який надає право людям з інвалідністю позачерговий доступ до низки об’єктів, а також позачерговий пропуск через державний кордон.

Як повідомила Державна прикордонна служба, право на позачерговий пропуск через кордон, а також у контрольних пунктах в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік) мають люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи, а також люди з інвалідністю I групи та особи, які їх супроводжують. Людина з інвалідністю може мати на супроводі не більше двох людей. У разі, якщо, наприклад, з людиною з інвалідністю їде більша кількість осіб (за винятком родичів першої лінії спорідненості), такий автомобіль на позачерговий пропуск не допустять.

Також новий закон дає людям з інвалідністю I групи право на позачергове обслуговування в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню. Людина з інвалідністю може скористатися цим правом навіть у тому разі, якщо має супровід. Водночас супроводжувати людину з інвалідністю може лише одна людина.