Депутата Золочівської районної ради підозрюють у підробленні документів та махінаціях з бюджетними коштами. Йдеться про депутата партії «Свобода», який також є директором місцевої комунальної установи у Підкамені Леоніда Буна. Про це йдеться в ухвалах Бродівського районного суду.

Поліція повідомила посадовцю про підозру 23 жовтня 2026 року. За даними досудового розслідування, підозрюваний організував складання та підписання підроблених офіційних документів, перебуваючи на посаді в.о. директора КУ «Центр надання соціальних послуг Підкамінської селищної ради». У судовому реєстрі не повідомляють прізвища підозрюваного, але за інформацією бізнес-аналітичної системи YouControl, із червня 2021 року посаду керівника «Центру надання соціальних послуг Підкамінської селищної ради» безперервно обіймає Леонід Буна.

Як йдеться в ухвалі суду, депутат організовував складання, видачу та підписання офіційних документів. Були підроблені табелі обліку робочого часу працівників установи, активи надання послуг та інші розрахункові папери.

За даними слідства, виконувач обов'язків директора КУ «Центр надання соціальних послуг Підкамінської селищної ради» підробляв документи й безпідставно перераховував бюджетні гроші третім особам. Посадовець організував внесення неправдивих даних до табелів обліку робочого часу та актів наданих послуг, чим завдав збитків громаді та державі.

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Керівник комунального підприємства також фігурує у справі про закупівлю твердопаливного котла Gefest-profi S 240 кВт вартістю 376 200 грн. За матеріалами справи, у грудні 2021 року працівники «Центру надання соціальних послуг Підкамінської селищної ради» разом із директором приватного підприємства підробили накладну про поставку котла. Фактично ж котел не був поставлений, його виготовили й встановили лише у 2023 році.

У державній електронній системі публічних закупівель Prozorro можна знайти інформація про тендер на цей котел. У грудні «Центру надання соціальних послуг Підкамінської селищної ради» провело відкриті торги на закупівлю теплового котла. Очікувана вартість становила 380 тис. грн. Переможцем стало чернігівське ТОВ «Науково-виробниче підприємство Тепловик», яке запропонувало поставити обладнання за 376 200 грн. Власником підприємства є уродженець Рівненщини Руслан Дудка.

Водночас була пропозиція іншого учасника – ФОП «Струтинська Тетяна Петрівна», вартість якої становила 206 770 грн, що на 169 430 грн менша від обраної. Однак її відкинули.

Суддя Богдан Петейчук заборонив Леоніду Буні виїзд за межі Львівської області до 26 грудня 2026 року без відповідного дозволу.

Обвинувачуваний акт щодо Леоніда Буна вже передали до суду. Поліція продовжує розслідувати можливе підроблення документів працівниками комунальної установи.