Македонія підписала з Грецією історичну угоду про зміну своєї назви

Македонія – за крок до перейменування

Греція і Македонія у неділю, 17 червня, підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія, повідомила «Європейська правда» з посиланням на видання Protothema.

Ця угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами. Її підписали міністри закордонних справ двох країн. Церемонія відбулася в грецькому регіоні Преспес, відомому своїми озерами, який межує з Македонією та Албанією.

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Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) June 17, 2018

У церемонії взяли участь грецький прем’єр Алексіс Ципрас та його македонський колега Зоран Заєв разом із посередником ООН Метью Німецом та європейськими чиновниками.

«Ми наважилися, тому що ми хочемо успіхів, македонських успіхів. Ми обрали шлях до майбутнього. Тому ми приїхали сюди сьогодні. Нехай Преспес стане початком шляху до нашого європейського майбутнього», – написав Заєв у Twitter.

Проте зазначимо, що у Македонії восени ще відбудеться референдум щодо нової назви, а, крім того, угоду про нову назву Македонії мають затвердити парламенти Греції та Македонії, зазначила агенція Reeuters.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року – часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО. Проти зміни назви час від часу виступали на протестах місцеві жителі. Також угоду критикує грецька опозиція, яка вважає, що в назві колишньої югославської республіки взагалі не має бути слова «Македонія».