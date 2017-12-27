Макрон заявив про продовження роботи зі звільнення всіх полонених в Україні

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 08:122210

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Макрон заявив про продовження роботи зі звільнення всіх полонених в Україні
фото Getty Images
Франція продовжить допомагати Україні у звільненні заручників

Зусилля щодо звільнення всіх військовополонених в результаті конфлікту на Донбасі, так само як і щодо припинення конфлікта, мають бути продовжені. Про це президент Франції Емануель Макрон написав у своєму Twitter.

«Україна. Понад 300 ув'язнених через конфлікт у Донбасі щойно були обміняні, як ми клопотали з А. Меркель. Щасливий за них та їхніх близьких. Зусилля повинні продовжувати для порятунку їхніх товаришів і припинення конфлікту», – написав Макрон.

27 грудня з нагоди обміну військовополоненими Президент Франції Емануель Макрон та Канцлер ФРН Ангела Меркель оприлюднили спільну заяву, в якій вказали, що необхідно здійснювати зусилля з метою спрощення обміну всіма полоненими, що залишилися.

Також у заяві наголошено на наданні доступу Міжнародному комітету Червоного хреста до всіх в’язнів та спрощення пошуків безвісти зниклих осіб.

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