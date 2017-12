Макрон заявив про продовження роботи зі звільнення всіх полонених в Україні

Зусилля щодо звільнення всіх військовополонених в результаті конфлікту на Донбасі, так само як і щодо припинення конфлікта, мають бути продовжені. Про це президент Франції Емануель Макрон написав у своєму Twitter.

«Україна. Понад 300 ув'язнених через конфлікт у Донбасі щойно були обміняні, як ми клопотали з А. Меркель. Щасливий за них та їхніх близьких. Зусилля повинні продовжувати для порятунку їхніх товаришів і припинення конфлікту», – написав Макрон.

Ukraine – Plus de 300 prisonniers du conflit de Donbass viennent d’être échangés, comme nous l’avions demandé avec A. Merkel. Heureux pour eux et leurs proches. Les efforts doivent se poursuivre pour libérer leurs camarades restants et mettre fin au conflit.