Ситуація не безнадійна: як змусити сирі дрова добре горіти
Сирі дрова – це виклик для опалення: вони погано розгораються, тріщать та дають мало тепла. Проте існують прості способи, як отримати максимум тепла навіть від сирої деревини. ТСН розповідає, як змусити сирі дрова краще горіти.
Чому сирі дрова дають мало тепла?
Волога у сирих дровах випаровуються та забирає до 30-40% теплової енергії. Тому вони горять довше, дають слабше полум’я та утворюють більше диму.
Проте якщо правильно розпалювати таку деревину, можна суттєво зменшити ці мінуси.
Як змісити сирі дрова добре горіти?
Правильна техніка розпалювання та належна циркуляція повітря можуть значно покращити результат.
- Починайте розпалювання із дрібної сухої тріски або паперу. Попри те, що основна маса – це сирі дрова, перший рівень має бути сухим: тріски, папір, картон чи шматочки кори. Це створить потрібну температуру для переходу до товстіших полін.
- Використовуйте принцип верхнього розпалювання. Цей метод полягає в тому, що великі сирі дрова кладуть вниз, а дрібні сухі – зверху. Коли займеться верхній шар, жар поступово опускатиметься вниз, добре просушуючи нижні дрова. Завдяки цьому сирі дрова швидше прогріватимуться, а горіння буде стабільнішим та чистішим.
- Забезпечте максимальний доступ повітря. Сирі дрова не горять через нестачу кисню. Тому варто переконатися що димохід не забитий сажею, а між полінами є проміжки.
- Використовуйте природні розпалювачі. Сирі дрова легше розгораються за допомогою воскових розпалювачів, масного паперу, сухих деревних брикетів. Вони підтримують полум’я довше, даючи сирим дровам час підсохнути.
- Уникайте товстих полін на початку розвалювання. Спочатку використовуйте середні дрова, половинки та четвертинки полін. Товсті сирі поліна кладуть лише після того, як з’явиться сильний жар.
- Правильно укладайте дрова. Найкращі схеми укладання – «колодязем» або «ялинкою». Такі схеми створюють ідеальний повітряний потік.
