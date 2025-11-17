Волога у сирих дровах випаровуються та забирає до 30-40% теплової енергії

Сирі дрова – це виклик для опалення: вони погано розгораються, тріщать та дають мало тепла. Проте існують прості способи, як отримати максимум тепла навіть від сирої деревини. ТСН розповідає, як змусити сирі дрова краще горіти.

Чому сирі дрова дають мало тепла?

Волога у сирих дровах випаровуються та забирає до 30-40% теплової енергії. Тому вони горять довше, дають слабше полум’я та утворюють більше диму.

Проте якщо правильно розпалювати таку деревину, можна суттєво зменшити ці мінуси.

Як змісити сирі дрова добре горіти?

Правильна техніка розпалювання та належна циркуляція повітря можуть значно покращити результат.