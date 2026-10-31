Марко Рубіо допустив запрошення Володимира Зеленського на саміт у США

Державний секретар США Марко Рубіо не виключив запрошення Володимира Зеленського на саміт G20, який має відбутися в Маямі в середині грудня. Однак Марко Рубіо зазначив, що це рішення ухвалюватиме Дональд Трамп. Про це держсекретар США розповів під час пресконференції в Атланті, повідомила «Європейська правда».

Марко Рубіо зазначив, що не виключає запрошення президента України на саміт у Маямі, куди США вже запросили російського диктатора Владіміра Путіна для зустрічі з Дональдом Трампом. Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський висловлював готовність зустрітися з очільником Кремля на полях саміту G20. Однак Марко Рубіо зауважив, що наразі американський президент не давав розпорядження щодо запрошення президента України.

«Це зустріч на рівні лідерів (Трампа та Путіна, – ред.), і рішення щодо цього має ухвалити президент. Я б цього не виключав, особливо якщо в результаті за участі Зеленського може статися щось позитивне, але сьогодні я не маю жодних оголошень з цього приводу», – сказав Марко Рубіо.

Водночас Марко Рубіо зазначив, що наразі у США не стверджують, ніби російсько-українську війну можна завершити дипломатичним шляхом, повідомив Clash Report.

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«Я не знаю, чи можливо досягти миру в Україні шляхом переговорів. Саме це ми й намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі врегулювання шляхом переговорів», – сказав Марко Рубіо.

Зауважимо, що про запрошення Путіна на саміт G20 Марко Рубіо повідомляв 23 вересня. Очікується, що на полях саміту відбудуться переговори Трампа та Путіна. Проте 21 вересня Bloomberg писав, що Путін, ймовірно, не буде присутній на саміті G20. Проте у планах очільника Кремля візит на іншу подію – саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), що відбуватиметься у Китаї в листопаді цього року.

У суботу, 31 жовтня, «Радіо Свобода» повідомила, що Марко Рубіо також сумнівається у намірі Путіна відвідати саміт G20. Крім того, держсекретар США не думає, що російський диктатор до весни 2027 року погодиться укласти мирну угоду.