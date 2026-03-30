На маршрут планують поставити автобуси Mercedes-Benz, отримані в подарунок з Німеччини

Автобусний маршрут №19 «КПП «Ужгород» – Залізничний вокзал» обслуговуватиме комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт». Рішення ухвалили на засіданні конкурсного комітету у понеділок, 30 березня.

Як розповів ZAXID.NET керівник відділу транспорту Ужгородської міської ради Петро Бобик, маршрут №19 пролягатиме через проспект Свободи, транспортний міст Масарика, Митну і Собранецьку вулиці.

На маршрут планують поставити три автобуси, зокрема два великогабаритні низькопідлогові Mercedes-Benz, отримані у 2025 році в подарунок від німецької компанії HEAG mobilo GmbH за сприяння міської ради Дармштадта.

«Автобуси курсуватимуть з інтервалом 20–40 хвилин. Старт маршруту – о 6:50, а завершення руху о 22:20», – зазначив Петро Бобик.

В Ужгородській мерії додали, що маршрут №19 забезпечить регулярним автобусним сполученням жителів вулиць Собранецької, Запорізької, Верховинської, Сріблястої, мікрорайону «Червениця» та пасажирів, які пішки перетинатимуть пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» на кордоні із Словаччиною.