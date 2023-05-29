Стрийський ліцей ім. Андрія Корчака, у якому навчаються дівчата

Стрийський районний суд оштрафував матір 13-річного ліцеїста, який систематично психологічно та морально знущався з однокласниці. Хлопець обзивав, вигадував прізвиська та навіть шантажував свою однокласницю. Розгляд справи відбувався у четвер, 24 травня.

З матеріалів справи відомо, що восьмикласник, який приєднався до класу у жовтні 2022 року, впродовж лютого і березня у приміщенні Стрийського ліцею ім. Андрія Корчака вчиняв булінг стосовно своєї однокласниці.

«Систематично ображав її нецензурними словами, надавав прізвиська та шантажував, в результаті чого могла бути завдана шкода психологічному здоров'ю потерпілої»,– йдеться у постанові суду.

Мама дівчинки, над якою знущалися, написала заяву до поліції, у якій просила зреагувати на учня ліцею, який систематично ображає чи не усіх дітей, зокрема знущається з її доньки. «Він погрожує їй розправою, провокує на конфлікт, у лексиці використовує лайливі слова, без її відома фотографує доньку на телефон та вишукує в інтернеті різну інформацію на членів її родини», – відомо з матеріалів справи.

Класна керівниця 8-А класу, у якому навчаються діти, розповіла, що 13-річного хлопця перевели до їхнього класу у жовтні минулого року. З того часу у класі почались конфлікти, численні розмови з батьками хлопця ніяких результатів не дали. На початку року 13-річного учня навіть поставили на внутрішній облік у школі.

Під час судового засідання 13-річний ліцеїст свою вину не визнав. Він розповів, що ліцей ім. Андрія Корчака це вже четвертий навчальний заклад, куди його переводять. Він зізнався, що впродовж двох місяців ображав однокласницю і називав її «дочкою зека».

«Булером себе не вважає та не обіцяє, що його поведінка зміниться, тому, що навіть не буде старатися її змінити», – йдеться у постанові.

Натомість матір хлопця Галина Гресько зазначила, що їй соромно за поведінку свого сина і пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб усе виправити. Попри те, суддя Вікторія Бучківська визнала хлопця винним, а матір оштрафувала на 1700 грн. Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.