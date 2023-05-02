Мешканка Рівненщини подала позов до суду на Рівненський ліцей №1 через те, що восени 2021 року клас, де навчається її донька, тимчасово відправили на дистанційне навчання. Таке рішення навчальний заклад прийняв через виявлені випадки коронавірусу в учнів. Однак жінка вирішила оскаржити його в суді, оскільки її донька на той час була здорова і, на думку жінки, мала право навчатися очно. Втім, ані суд першої інстанції, ані апеляційний позов не задовольнили.

У позові жінка зазначила, що її донька станом на осінь 2021 року навчалась в 8 класі. У жовтні в її однокласників виявили коронавірус. Комісія з питань надзвичайних ситуацій школи вирішила направити учнів 8 класу на самоізоляцію і онлайн-навчання. Пізніше комісія це рішення пролонгувала, оскільки в класі все ще були хворі на коронавірус.

Додамо, що комісія опиралась також на рішення педради від 30 серпня – тоді вчителі вирішили, що у разі виявлення випадків коронавірусу серед учнів клас необхідно буде відправляти на дистанційне навчання.

Директор запропонував матері, аби її донька здала ПЛР-тест: якби він виявився негативним, дівчині дозволили б навчатись на очній формі у паралельному класі. Але жінка цю пропозицію відкинула з тих підстав, що її дитина не зобов’язана у разі відсутності ознак захворювання надавати будь-які довідки про стан здоров’я. Згодом вона подала позов до суду, вимагаючи скасувати накази директора школи.

Рівненський суд розглядав цю справу в лютому цього року і в задоволенні позову відмовив. Але жінка подала апеляцію, повідомила прес-служба Рівненського апеляційного суду.

«У справі, які переглянув Рівненський апеляційний суд, заперечення позивачки щодо направлення її дитини на самоізоляцію у зв’язку із захворюванням однокласників на Covid-19, протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків та їх дітей, які навчаються у класах, де не було виявлено випадків захворювання. Заходи самоізоляції дітей є виправданими, адже здійснювалися з метою непоширення коронавірусної хвороби серед учасників освітнього процесу та забезпечення права на безпеку й охорону здоров’я», – постановила колегія суддів.

Тож суд не задовольнив апеляційну скаргу позивачки. Щоправда, постанову ще можна оскаржити в Верховному Суді.