Законопроєкт дозволить залучити бізнес та трансформувати території колишніх шахт у промислові майданчики

Міністерство енергетики України підготувало законопроєкт, який дозволить безоплатно передавати з державної в комунальну власність наземне майно вугільних та уранових шахт, що перебувають у стані ліквідації. Про це повідомила пресслужба міністерства 13 вересня.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що протягом тижня цей законопроєкт буде внесений для розгляду Кабінетом Міністрів та поданий у Верховну Раду.

«За умов ініціативи від органів місцевого самоврядування, це дозволить залучити бізнес та трансформувати території колишніх шахт у промислові майданчики», – наголосив Шмигаль.

За його словами, впровадження цього законопроєкту також дозволить зменшити обсяг бюджетних коштів на виконання проєктів ліквідації та забезпечити раціональне використання вже наявної шахтної інфраструктури.

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Шмигаль заявив також, що зараз Міненерго з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та громадами співпрацює над планом розвитку однієї з шахт, яка наразі перебуває в ліквідації.

«Це пілотний проєкт, результатом якого стане план розвитку території колишньої шахти та аналіз її інвестиційного потенціалу з орієнтовною вартістю необхідних робіт. Напрацьований план буде дорожньою картою для залучення донорів та потенційних інвесторів для розвитку територій колишніх шахт», – зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо, у червні 2025 року Кабінет Міністрів затвердив державну цільову програму трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Програма охоплює заходи у 38 громадах, пов’язаних із вуглевидобуванням та тепловою генерацією.