Майора ЗСУ затримали при отриманні 3 тис. доларів хабара

Військова прокуратура затримала на хабарі у 3 тисячі доларів майора Збройних сил України (ЗСУ) – помічника командира з матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин, дислокованої на Черкащині, повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. За його інформацією, затримання відбулося 14 березня.

«Встановлено, що офіцер вимагав та отримав хабар у сумі 3 тисячі доларів в інтересах посадових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква. За отримані кошти військовий пообіцяв забезпечити погодження та передачу в оренду на користь одного з приватних підприємств індивідуально-визначеного військового майна, а саме – будівлі в одному з військових містечок Уманського гарнізону», – заявив Лисенко.

Затриманому готують повідомлення про підозру в хабарництві, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, а також щодо відсторонення його від займаної посади.