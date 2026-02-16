Станом на 31 січня 2026 року було заброньовано 4412 керівників релігійних організацій

В Україні станом на кінець січня 2026 року офіційне бронювання від мобілізації отримали 5937 священнослужителів. З них понад 40% представляють різні протестантські конфесії. Такі дані у понеділок, 16 лютого, оприлюднило видання NGL.media з посиланням на відповідь Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Як стало відомо, станом на 31 січня 2026 року було заброньовано 4412 керівників релігійних організацій та ще 1525 священнослужителів, які працюють за трудовими договорами.

Бронювання священнослужителів за конфесіями:

протестанти – 2419 (40,7%),

православні – 1708 (28,8%),

греко-католики – 1325 (22,3%),

римо-католики – 320 (5,4%),

юдеї – 31 (0,5%),

свідки Єгови – 30 (0,5%),

індуїсти – 16 (0,3%),

мусульмани – 11 (0,2%).

Механізм бронювання запроваджували поетапно. З червня 2025 року відстрочку могли отримати лише керівники організацій, визнаних критично важливими. А вже в листопаді така можливість з’явилася і для рядових священнослужителів, офіційно працевлаштованих у цих структурах не пізніше 17 листопада 2025 року.

Щоб набути статусу критично важливої, релігійна організація повинна бути зареєстрованою не пізніше 26 грудня 2024 року, подавати фінансову звітність та не мати зв’язків із російським православ’ям. На початок лютого 2026 року такий статус мають 9216 релігійних організацій.

Нагадаємо, наприкінці січня неподалік Чернівців працівники ТЦК під час перевірки документів затримали, а потім мобілізували священника Чернівецько-Бучацької єпархії УПЦ МП. Йдеться про протоієрея Московського патріархату Олега Остафюка.