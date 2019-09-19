Медична комісія Львівської облради підтримала об’єднання дитячих лікарень у Львові

Львівський ОХМАТДИТ приєднають до т.зв. «чорнобильської лікарні»

У середу, 18 вересня, постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту Львівської обласної ради погодила проект рішення про об’єднання двох обласних дитячих лікарень в одну – Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ і Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, повідомляє прес-служба ЛОР.

Цей крок, як стверджують члени комісії, обумовлений зміною принципів фінансування, а також (відповідно до рекомендацій Національної служби здоров’я України) необхідністю концентрувати медичну допомогу, щоб кошти не розпорошувалися, а йшли на розвиток установ.

«Ми вже обговорили з колегами з ОХМАТДИТу і Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру цей надзвичайно важливий і амбітний проект. Наша мета – концентрація досвіду і ресурсів для надання дітям медичної допомоги найвищої якості. Під час об’єднання жодних скорочень медперсоналу не буде», – стверджує директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, яка публічно розповіла про це об'єднання у вівторок.

Члени комісії ЛОР запропонували провести громадські слухання з широким обговоренням питання об’єднання цих двох дитячих медзакладів. Останнє слово за депутатами обласної ради.