Підприємці з непродовольчих ринків вимагають, аби їм дозволили працювати

Підприємці з івано-франківських ринків у понеділок, 5 квітня, пікетували обласну державну адміністрацію з вимогою дозволити їм працювати. Разом з підприємцями Івано-Франківську ОДА пікетував міський голова Руслан Марцінків.

«Сьогодні разом з підприємцями ходили в обласну державну адміністрацію – добиватися можливості, щоб люди працювали. Тривалий карантин виснажує. Люди лишаються без засобів для існування. Але “червону” зону в нас ще не припиняють. Тому мусимо шукати шляхи, як відновити роботу законно і безпечно», – повідомив мер Івано-Франківська.

За його словами, вОДА уже нормально віднеслися до цієї вимоги. Обіцяли сьогодні ж пропрацювати можливість відновлення роботи – впродовж чотирьох годин. Марцінків додав, що незабаром стане відомо – як, коли і за яких умов промислові ринки зможуть працювати.

Нагадаємо, Івано-Франківська область перебуває у «червоній» зоні з кінця лютого. Обмеження «червоної» карантинної зони, серед іншого, передбачають заборону роботи непродовольчих ринків.

Ситуація в регіоні була настільки складною, що у Богородчанах розгортали мобільний госпіталь для прийому ковідних хворих, а частину пацієнтів з коронавірусом відправляли до Львова.

Крім того, раніше Марцінків не підтримував запровадження в Україні карантину вихідного дня, проте невдовзі змінив свою думку і згодом в Івано-Франківську його таки почали дотримуватись.