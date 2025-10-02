Мер Луцька закликав містян підготуватися до можливих блекаутів через обстріли
Лучан просять зробити запаси води та зарядити гаджети
Міський голова Ігор Поліщук закликав мешканців Луцька готуватися до блекаутів через можливі обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян. Посадовець доручив ЖКГ перевірити та заправити усі генератори в будинках, а місцевих жителів – зробити запаси води та зарядити гаджети. Про це йшлося під час розширеної наради мера у четвер, 2 жовтня.
За інформацією Ігоря Поліщука, мешканцям будинків і квартир з індивідуальним опаленням варто подбати про джерела живлення для котлів. Зокрема, міськрада пропонує програму співфінансування на придбання дизельних генераторів для ОСББ, аби під час знеструмлень у під’їздах було світло, працювали ліфти тощо.
«Залежно від того, наскільки серйозним буде пошкодження і як довго не буде світла, вода подаватиметься, відповідно до графіку. Швидше за все, це буде вранці та ввечері. Водночас підвищувальні станції, які дають тиск вище п’ятого поверху, розташовані у дворах та їх усіх неможливо заживити електроенергією, тому ОСББ рекомендовано зробити загальну точку доступу для набору води», - наголосив міський голова.
Він також закликав лучан зробити вдома окремий запас питної та технічної води, зарядити павербанки та інші засоби, які допоможуть в перші години блекауту. На випадок тривалої відсутності електропостачання у школах Луцька планують розгорнути пункти обігріву з дизель-генераторами, доступом до інтернету, запасами води та медикаментами.
Під час наради представників ЖКГ також закликали перевірити та заправити усі генератори, продумати маршрути для розвезення пального, а ще провести збори з головами ОСББ і проінформувати всіх щодо роботи котелень, індивідуального опалення в будинках і питання водопостачання.