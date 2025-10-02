Під час розширеної наради 2 жовтня Ігор Поліщук закликав лучан підготуватися до блекаутів

Міський голова Ігор Поліщук закликав мешканців Луцька готуватися до блекаутів через можливі обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян. Посадовець доручив ЖКГ перевірити та заправити усі генератори в будинках, а місцевих жителів – зробити запаси води та зарядити гаджети. Про це йшлося під час розширеної наради мера у четвер, 2 жовтня.

За інформацією Ігоря Поліщука, мешканцям будинків і квартир з індивідуальним опаленням варто подбати про джерела живлення для котлів. Зокрема, міськрада пропонує програму співфінансування на придбання дизельних генераторів для ОСББ, аби під час знеструмлень у під’їздах було світло, працювали ліфти тощо.

«Залежно від того, наскільки серйозним буде пошкодження і як довго не буде світла, вода подаватиметься, відповідно до графіку. Швидше за все, це буде вранці та ввечері. Водночас підвищувальні станції, які дають тиск вище п’ятого поверху, розташовані у дворах та їх усіх неможливо заживити електроенергією, тому ОСББ рекомендовано зробити загальну точку доступу для набору води», - наголосив міський голова.

Він також закликав лучан зробити вдома окремий запас питної та технічної води, зарядити павербанки та інші засоби, які допоможуть в перші години блекауту. На випадок тривалої відсутності електропостачання у школах Луцька планують розгорнути пункти обігріву з дизель-генераторами, доступом до інтернету, запасами води та медикаментами.

Під час наради представників ЖКГ також закликали перевірити та заправити усі генератори, продумати маршрути для розвезення пального, а ще провести збори з головами ОСББ і проінформувати всіх щодо роботи котелень, індивідуального опалення в будинках і питання водопостачання.