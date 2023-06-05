Одинадцятикласники прийшли до школи у сукнях та спідницях

Луцький міський голова Ігор Поліщук назвав «збоченням» відео, на якому старшокласники 24-ї школи прийшли у навчальний заклад в жіночому одязі. Флешмоб школярі організували до дня гендерної рівності. Мер заявив, що якщо подібні акції повторять у інших школах міста, то з директорами будуть розривати контракти.

Як повідомляла ВСН, відео опублікували у Tik Tok 24 травня. На ньому зафільмували, як одинадцятикласники прийшли до школи у сукнях, а дівчата – у костюмах. Наразі цього відео у соцмережі вже немає. Додамо, що з запису було важко зрозуміти, наскільки масовим був цей флешмоб.

У понеділок, 5 червня, під час оперативної наради на відео відреагував луцький міський голова Ігор Поліщук, зазначивши, що від відеозапису він був«неприємно здивований». Окрім того, він обурився ще одним флешмобом, коли школярі приходили на навчання у піжамах.

«Коли особа чоловічої статі одягає жіночий одяг – це збочення. Якщо ще в одній школі буде допущено такий факт, ми будемо розривати контракт з директором. Учні також приходять в школу в піжамах, в халаті. Це нормально? Я не такий старий, але якби я в свої шкільні роки прийшов у школу в піжамі, мене звідти викинули, і правильно зробили б. Бо школа – це дисципліна, порядок, навчання. До чого ми скоро дійдемо з цими піжамами і жіночими одежами?» – зазначив мер.

Директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар пояснив, що флешмоб у 24-й школі проводили до дня гендерної рівності. Щоправда, за його словами, дирекція школи не проконтролювала, як саме він буде організований.

«Ці цінності, ці тенденції для нас чужі. Це не наші цінності. У нас християнське місто і у нас місто нормальних моральних цінностей», – підсумував Ігор Поліщук, закликавши також зібрати керівників навчальних закладів, аби подібні ситуації більше не повторювались.