Мер Львова долучився до засідання Європейського комітету регіонів у режимі онлайн

Мер Львова закликав ЄС до налагодження партнерств із українськими містами та допомоги в повоєнній відбудові. Такий заклик до представників місцевих влад та організацій ЄС Андрій Садовий озвучив на засіданні Європейського комітету регіонів. Він також акцентував на важливості цілковитого блокування всього, що стосується Росії, – продукції, ініціатив та установ.

«Чому перемагає українська армія? Тому що максимально використовує стандарти НАТО – де командир на місці може приймати рішення. І така ж ситуація – в українських громадах: після децентралізації міста максимально оперативно реагують на всі виклики. Тому важливо, щоб кожна громада, а їх є 1470, мала нових партнерів у Європі, щоб ми дали велику хвилю за прикладом Львова, де маємо співпрацю зі шведською асоціацією SALAR, і щоб ми разом долучились до їхнього відновлення після війни», – зазначив мер Львова.

Як повідомила Львівська міськрада, мер долучився до засідання Європейського комітету регіонів у режимі онлайн, спільно з мерами українських та закордонних міст і членами Єврокомісії.

«Для нас важливою є економічна підтримка, щоб Україна не просила кошти, щоб ми вже сьогодні починали відбудовувати економіку, щоб ті підприємства, які можуть працювати, працювали. Сьогодні до Львова приїжджає багато підприємств, зруйнованих у гарячих точках нашої держави, і ми їм максимально допомагаємо. І тут важливо, щоб були відповідні програми від ЄС для підтримки українського бізнесу, щоб наша економіка почала оживати», – додав Андрій Садовий.

Андрій Садовий подякував європейським містам за допомогу, підтримку та солідарність у війні з Росією і закликав максимально блокувати все, що пов’язано з цією країною.

«Це особлива війна, тому що сьогодні українці воюють за вільний світ, за демократію, за право бути вільним народом та жити у вільному світі. Тому якщо ми говоримо, що підтримуємо Україну, ми повинні блокувати все, що стосується Росії: їхні культурні, міжнародні, будь-які ініціативи. Тому що ця війна – ідеологічна, це – війна тиранії проти демократії. І це буде велика спільна перемога демократичного світу. Маємо бути об’єднані для України», – сказав він.

Зазначимо, що участь у засіданні взяли також мери Києва Віталій Кличко, Маріуполя – Вадим Бойченко, Мелітополя – Іван Федоров, Перемишля – Войцех Бакун, та Риму – Роберто Гуальтьєрі, голова Харківської районної ради Тетяна Єгорова-Луценко, а також члени Європейської комісії та Європейського комітету регіонів. На завершення зустрічі відбулася презентація проекту резолюції щодо поточної ситуації в Україні.