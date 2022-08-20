У ніч із п’ятниці на суботу, 20 серпня, в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. За словами мера Івана Федорова, за попередньою інформацією, відбулося влучання в одну з російських військових баз, яку росіяни вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

«Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше. Збираємо більш детальну інформацію», – написав міський голова Мелітополя.

Також він запостив відео, на яких видно приліт ракет та спалахи від влучання.

В Telegram-каналі Оперативний ЗСУ підтвердили, що «ніч на одній з російських військових баз в районі аеродрому в Мелітополі була неспокійною». Та зазначили, що інформацію щодо втрат противника уточнюють.