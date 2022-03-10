Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв звернувся до власників кафе, ресторанів, перукарень, пральних та інших закладів надання послуг з проханням відновити їх роботу. За словами мера, наразі у місті на кілька десятків тисяч зросла кількість мешканців, частина з яких має можливість сплачувати за харчування та інші послуги.

Як під час брифінгу у четвер, 10 березня, зазначив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні частина закладів у місті закрилася, однак міська влада просить бізнес відкриватися і працювати, щоб зменшити навантаження на тих підприємців, які забезпечують харчування та послуги для переселенців безкоштовно.

«За можливості, я прошу відкривати кафе, ресторани, заклади побутового обслуговування. За різними підрахунками, населення міста зараз збільшилося на 20-30 тисяч. Є навантаження на заклади харчування. Певна частина громадян має можливість сплачувати за ці послуги. Тому прошу відкрити кафе, перукарні, пральні організації. Це і для вас добре, бо люди мають можливість платити кошти, і для них добре, оскільки маємо можливість надавати нормальні послуги для тимчасово переміщених громадян», – сказав Богдан Андріїв.

Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року в Ужгороді офіційно зареєструвалися понад 10,4 тис. переселенців з різних регіонів України, де зараз активно ведуться бойові дії. Наразі понад 4,4 тис. переселенців тимчасово проживає безпосередньо в Ужгороді. У міській раді наголошують, що це переселенці, які звернулися за допомогою із пошуком тимчасового житла до міських гуманітарних служб. Наразі пунктів розташування переселенців в Ужгороді нараховується понад 30.

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