Мер Хмельницького повідомив про намір придбати близько 45 нових низькопідлогових тролейбусів. Електротранспорт хочуть придбати за кредитні гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку. Якщо тендерні процедури та інші етапи пройдуть без ускладнень, першу партію тролейбусів місто отримає на початку наступного року.

Про плани оновити автопарк міського електротранспорту повідомив у четвер, 23 лютого, хмельницький міський голова Олександр Симчишин. «Хороші новини! Комітет Європейського банку реконструкції та розвитку затвердив фінансування для проекту модернізації громадського транспорту Хмельницького. Плануємо купити до 45 нових низькопідлогових сучасних тролейбусів. Для цього планується залучити кредитні кошти в сумі 10,6 млн євро», – повідомляє мер.

Додатково до кредиту Хмельницький отримає 4,45 млн євро безповоротних грантових коштів на купівлю нового транспорту. Окрім оновлення рухомого складу, комунальне підприємство «Електротранс» частково модернізує тролейбусне депо та зробить повністю нову автоматичну мийку.

Орієнтовно у квітні Хмельницька міськрада планує підписати грантову та кредитну угоди. Далі потрібно буде провести тендерні процедури. Відтак першу партію тролейбусів очікують отримати на початку 2024 року.