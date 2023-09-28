Зліва на право Павло Лучків, Володимир Гера і Дмитро Козак

Троє учасників «Ігор Нескорених», а також їхні тренери отримають від 50 до 200 тис. грн премій за участь у турнірі, що цього року відбувався в Дюссельдорфі. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні 28 вересня.

Зокрема премії отримають:

Павло Лучків – 200 тис. грн, тренер Костянтин Школьний – тис грн;

Володимир Гера – 150 тис грн, тренер Леся Шах – 150 тис грн;

Дмитро Козак – 50 тис грн, тренер Сергій Калитюк – тис грн;

Павло Лучків та Володимир Гера повернулися з медалями. Павло Лучків здобув золоту медаль у стрільбі з лука, Володимир Гера здобув срібну медаль у штовханні ядра та срібну у метанні диску. Дмитро Козак дійшов до чвертьфіналу змагань з настільного тенісу.

Павло Лучків – ветеран ЗС (24-та окрема механізована бригада). 15 січня 2015 року отримав осколкове поранення лівого передпліччя у селі Кримське Луганської області. Брав участь на львівському етапі Invictus Games, зокрема виступав у таких видах спорту: стрільба з лука, баскетбол на візках та велоспорт.

Володимир Гера – військовослужбовець ЗСУ (24-та окрема механізована бригада). 1 вересня 2014 року отримав поранення спинного мозку поблизу луганського аеропорту. Брав участь на львівському етапі Invictus Games, зокрема виступав у таких видах спорту: плавання та настільний теніс.

Дмитро Козак – чинний військовослужбовець другої Галицької Бригади Національної Гвардії. Двічі отримував вибухові поранення: у 2014 році на Майдані Незалежності у Києві та у листопаді 2022 року у Павлівці, що поблизу Вугледара Донецької області. Брав участь на львівському етапі Invictus Games. Став переможцем індивідуальних змагань з настільного тенісу.

Нагадаємо, Україна виборола на «Іграх нескорених»-2023, що відбувалися в німецькому Дюссельдорфі, 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат за весь час участі збірної України.