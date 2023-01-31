Крім Ігоря Сапожка, повістки вручили ще вісьмом присутнім на виконкомі чоловікам

Міському голові Броварів Ігорю Сапожку вручили повістку під час засідання виконавчого комітету. Про це 31 січня повідомило місцеве видання «Трибуна Бровари».

Інцидент трапився 31 січня. На засідання виконавчого комітету міської ради Броварів, що на Київщині, прийшов заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц, який вручив повістку міському голові Ігорю Сапожку та ще вісьмом чоловікам.

Тепер вони мають прийти до центру комплектування уточнити облікові дані та пройти медкомісію.

«Зазначу, що ще на початку повномасштабного вторгнення я за власною ініціативою відвідав Броварський РТЦК та СП і оновив облікові дані», – повідомив Ігор Сапожко в Telegram.

Він додав, що 31 січня знову прибув до центру комплектування, де повторно пройшов звірку облікових даних.