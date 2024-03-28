Червоноградський міський суд Львівської області виніс вирок Сергію С., який отримав повістку і пройшов військово-лікарську комісію, однак не з’явився на виклик до ТЦК, пояснивши своє рішення релігійними переконаннями. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, влітку 2023 року Сергій С. отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до служби. Після цього йому видали повістку на відправку до Збройних сил України, за якою 18 серпня 2023 року він мав зʼявитися до ТЦК для відправки на службу. Однак цього дня до військкомату він не прийшов і не повідомив причини неявки.

У суді Сергій С. свою вину визнав частково, однак назвав дії працівників ТЦК неправомірними. Він стверджує, що пройшов лікарську комісію, однак мав скарги на здоров’я, які не взяли до уваги. Крім цього, через релігійні переконання він не хоче тримати зброю в руках, а має право на альтернативну (невійськову) службу. Однак допитані в суді працівники ТЦК зазначили, що Сергій С. із відповідною заявою про виконання альтернативної служби чи відмову від неї не звертався.

Свідчення суду дав і священник релігійної громади «Агапа». Він зазначив, що Сергій С. є членом церкви та допомагає в служінні, а також додав, шо релігія прямо не забороняє нести військову службу.

Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міського суду Андрій Жураковський визнав Сергія С. винним в ухиленні від мобілізації за ст. 336 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.