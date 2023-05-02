Райсуд на Рівненщині призначив рік іспитового терміну чоловікові, який жорстоко вбив собаку. Слідство встановило, що він повісив пса у своєму сараї. Обвинуваченому загрожувало до двох років обмеження волі, але суд вирішив звільнити його від відбування покарання, обмежившись одним роком умовного покарання.

Як йдеться у вироку Костопільського райсуду, злочин чоловік скоїв 14 січня цього року у своєму сараї. Віктор М., попередньо підготувавши мотузку, зробив петлю, накинув собаці на шию та підвісив до стелі. Внаслідок цього тварина загинула. Навіщо чоловік вчинив злочин та чи був він власником вбитого пса, у вироку не зазначено.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція цієї статті передбачає максимум до двох років обмеження волі. У січні обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій визнав свою вину та заявив про розкаяння. На засіданні 29 квітня суддя Лілія Грипіч цю угоду затвердила.

Відтак Віктор М. отримав рік обмеження волі, але від відбування покарання його звільнили, обмежившись одним роком іспитового терміну. Впродовж року обвинувачений повинен буде періодично з'являтися для реєстрації до органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Додамо, що вирок поки ще не набрав законної сили, його ще можна оскаржити в апеляційному суді.